Famosas rechazaron la millonaria conquista de Trump

El magnate que hizo duras declaraciones sobre México ha perdido importantes sumas de dinero a causa de sus separaciones

1- Lady Di

Foto: Wikimedia

Donald Trump intentó salir con una princesa y en este caso la “víctima” de su cortejo fue Diana de Gales. En su intento de conquista, el magnate le ofreció una membresía gratis de su club de golf en Florida e incluso ramos de rosas cuando ésta se divorció del príncipe Carlos. Hoy sabemos que falló en su conquista.

2.- Salma Hayek

Foto: Wikimedia

La mexicana está en la lista de cortejos del presidente. Cuando conocí a ese señor, yo tenía un novio. Él trató de hacerse amigo de mi novio para sacarle los teléfonos de mi casa. Luego me hablaba a mí para invitarme a salir”, contó la actriz, sin embargo, su respuesta fue contundente: “Le dije que no iba salir con él, inclusive si estuviera soltera”.

3. – Jessica Drake

La actriz porno, cuyo nombre real es Angela Patrice Heaslet, confesó que Trump intentó ofrecerle dinero e incluso el uso de un jet privado si aceptaba estar con él. El año pasado Jessica fue una de las mujeres que denunciaron al magnate por acoso.

4. – Ninni Laaksonen

Foto: EFE

Miss Finlandia 2006 reveló que en el pasado ella asistió a muchas fiestas organizadas por Trump y en una de ellas dice haberse enterado que el magnate se sentía atraído por ella porque le recordaba mucho a su actual esposa, Melania. Ninni también denunció al magnate por acoso, debido a que contó cómo él le tocó el trasero sin su consentimiento.

5. – Emma Thompson

Foto: AP

Un nuevo intento de conquista de Trump… vía telefónica. La actriz británica reveló que en 1998 el hoy presidente intentó invitarla a una cita de una forma poco ortodoxa. Trump telefoneó a la estrella para lanzar una pregunta directa: “Sí, me estaba preguntado si puedo ofrecerte alojamiento en una de mis torres Trump. Son muy cómodas”, Emma no dijo sí, ni no, según cuenta, pero quiso saber el motivo a lo que el magnate respondió: “Bueno, creo que nos podríamos llevar bien, y quizá ir a cenar algún día”.