Banda de metal interrumpe concierto para denunciar agresión sexual

Sam Carter, el vocalista de la famosa banda de metal Architects, pausó un concierto en Holanda con el fin de denunciar y visibilizar la agresión sexual que acababa de presenciar.

Mientras una chica hacía crowdsurfing, un hombre aprovechó para tocarle un pecho. Sam terminó su canción, pero de inmediato detuvo la música para pronunciarse en contra del abuso.

“No voy a señalar al pedazo de mierda que lo hizo, pero lo vi. Es repugnante y no hay lugar para esa mierda aquí. ¡No es tu jodido cuerpo y no se toca a nadie! ¡No en mi puto concierto! Así que si tienes ganas de hacer eso de nuevo, sal de aquí y no vuelvas”.

Tras el discurso, que fue celebrado por los presentes, pidió mantener seguro el lugar, para poder pasarla bien.

Las imágenes se compartieron en redes sociales, donde los usuarios aplaudieron las palabras de Carter y recordaron cuando Eddie Vedder, líder de Pearl Jam, le gritó a un joven del público: “¡Quita tu dedo de la cara de esa mujer!”

Sam Carter de @Architectsuk interrumpe su concierto para denunciar una agresión sexual. Mil veces, bravo!! pic.twitter.com/RWKPOYXWSf — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 22 de agosto de 2017

Fuente: SDP Noticias