Familia de Marvin Gaye gana apelación por “Blurred Lines”

Una corte de apelaciones refrendó un fallo por violación de derechos de autor contra Robin Thicke y Pharrell Williams por su éxito de 2013 Blurred Lines, informó la Agencia EFE.

En una decisión no unánime de un panel de tres jueces, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito aprobó que sean pagados 5,3 millones de dólares a la familia de Marvin Gaye, que afirma que Blurred Lines copió ilegalmente elementos de Got to Give it Up.

Dos de los tres jueces rechazaron la solicitud de la defensa para revocar el veredicto u ordenar un nuevo juicio.

La jueza en disenso, Jacqueline Nguyen, dijo que la decisión ha permitido que la familia de Gaye se apropie de los derechos de todo un estilo musical.

Howard King, abogado de Thicke y Williams, dijo que planea presentar otras apelaciones.

Se envió un correo al abogado de la familia de Gaye, Richard S. Busch, sin obtener respuesta.