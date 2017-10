Fallece la actriz británica Rosemary Leach

La actriz británica Rosemary Leach, una de las protagonistas de la película “A Room With a View” (“Una habitación con vistas”), falleció a los 81 años tras sufrir una breve enfermedad, informó hoy su agente a la Agencia AP.

“Es con una gran tristeza que debemos informar de que Rosemary Leach murió en el hospital este sábado, 21 de octubre, tras una corta enfermedad”, indicó su representante mediante un comunicado.

A lo largo de su carrera, Leach se hizo con el prestigioso premio teatral “Olivier” por sus actuaciones en la obra “84 Charing Cross Road”.

La actriz fue nominada en dos ocasiones a mejor actriz de reparto en los premios de la Academia Británica Bafta por sus interpretaciones en los filmes “A Room With A View” (Una habitación con vistas) y “That’ll Be The Day”.