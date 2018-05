Exguitarrista trata de suicidarse en pleno concierto de The Used

La banda de Rock Alternativo The Used tuvo un terrible problema con uno de sus exintegrantes, quien trató de tomar venganza tras ser despedido de la banda e intentó quitarse la vida en pleno show de la banda.

Los roqueros originarios de Utah consiguieron una orden de restricción contra el exintegrante, Justin Shekoski, quien fue despedido algunos meses atrás tras “diferencias artísticas”.

De acuerdo a documentos, obtenidos por TMZ, Shekoski ha lidiado con violencia contra sus excompañeros de banda y trató de matarse en plena presentación de The Used.

Ellos dicen que él fue despedido tras una intensa discusión mediante mensajes de texto. En uno de los cuales, él alegó represalias “es la única manera de conseguir justicia”. En otros, él dice “estos jodidos arruinaron mi vida y robaron todo mi trabajo creativo”.

The Used fue asegurado de que Shekoski tendría la orden de restricción, misma que lo mantendrá una distancia de cerca de 92 metros de cualquier miembro del grupo de The Used y eso aplica en cualquier lugar y trabajo. Así como cualquier avenida donde el grupo se presente.

Con la información de TMZ