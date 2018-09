Exesposa de Cristian Castro asegura que el cantante tomaba biberón cuando estaban casados

Sincera, Gabriela Bo, contó varias anécdotas de su matrimonio y de cómo era su relación con su suegra, Verónica Castro. Sobre la reacción de la actriz mexicana al enterarse de su divorcio, la paraguaya aseguró que es “súper ubicada” y, cuando los problemas comenzaron, le recomendó terminar la relación: “Me decía que me fuera, ‘¡huye, sálvate!’. Siempre fue linda, me decía ‘eres buena persona, vas a hacer tu vida, él no va a cambiar. Me hablaba como mujer, yo creo que ella siempre me respetó porque yo me porté súper bien, sabía que yo estaba enamorada”, explicó.