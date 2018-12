Ex manager de Juan Gabriel cambia la fecha para la “reaparición” de “El Divo”

Usuarios de redes sociales se mostraron ansiosos desde el día de ayer por la supuesta reaparición, para este sábado, del cantante Juan Gabriel. Sin embargo, según su ex representante la fecha ya cambió.

En noviembre pasado Joaquín Muñoz, el ex manager de Juan Gabriel, fallecido el 28 de agosto de 2016, aseguró que el cantante está vivo y que reaparecería el 15 de diciembre, según una entrevista ofrecida para el programa de espectáculos de Televisa, Intrusos.

“Simuló su muerte, escondido no está porque él no ha matado, ni es narcotraficante. Está en una casa, está muy bien”, explicó en aquella entrevista.

Pero ahora señaló para Telemundo que ésta no será la fecha en la que el interprete de “Amor eterno” reaparezca, sino hasta el 7 de enero, el día de su cumpleaños y en el que celebraría 69 años.

“Yo nunca he dicho que el día 15 va aparecer. […] Son los conductores de los programas lo que dicen eso”, dijo al ser cuestionado en el programa Al Rojo Vivo por la periodista María Celeste Arrarás este viérnes.

Después agregó que “a lo mejor el día 7 de enero, que es su cumpleaños”.

Durante la transmisión del programa, Joaquín Muñoz aseguró que “El Divo de Juárez” le dijo que él hablara con los medios y que pidiera hacer el día de su cumpleaños el “día internacional de Juan Gabriel”.

Además, señaló que el certificado de la muerte de Juan Gabriel falso.

Pese a esta información del ex secretario, que desde los años 80 ya no trabajaba con “El Divo” y autor del libro Juan Gabriel y yo (1985), usuarios en redes, que hasta hicieron eventos en Facebook, no pierden la esperanza, aunque sea de broma, de la reaparición.

Fuente: Sin Embargo