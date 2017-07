Eugenio Derbez salvará el planeta junto a Gerard Butler

espués del éxito de How To Be a Latin Lover, Eugenio Derbez regresará a Hollywood ahora con una película en la que compartirá créditos con Gerard Butler, Andy García, Ed Harris y Alexandra Maria Lara, entre otros, informó HUFFINGTONPOST

La película se llama Geo-Tormenta y es un tipo El día después de mañana. Una catástrofe azota el planeta y la vida de millones de personas dependen del presidente de Estados Unidos (Andy García) y un equipo de expertos que viajan al espacio para detener o frenar el desastre que ha acabado con las ciudades más importantes del mundo. Entre ese grupo se encuentra Derbez, quien interpretará al latino chistoso.

Todavía no se sabe el peso que tendrá el personaje de Derbez en la trama, pero en los escasos segundos del trailer, es muy probable que le ponga el tono cómico a la trama.