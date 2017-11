Estudiante africana cumple sueño de modelar gracias a Instagram

Anok Yai podrá cumplir sus sueños en el modelaje gracias a las redes sociales, y es que después que sus fotografías se viralizaran en Instagram, fue contactada por varias agencias para ofrecerle trabajo, informó Excélsior.

Yai de 19 años, estudiante de primer año en la Universidad Estatal de Plymouth, asistió a la fiesta de bienvenida de la Universidad Howard en Washington, donde el fotógrafo conocido como ‘The Sunk’ le tomó algunas fotos.

Con tan solo dos fotografías, la joven saltó a la fama y comenzó a ganar muchísimos seguidores en su cuenta personal.

“Mi teléfono comenzó a vibrar mucho. Al principio pensé que alguien había hecho un meme de mi o algo”, confesó a The Boston Globe.

Gracias a las fotografías de The Sunk y a sus nuevos followers en Instagram, tres agencias se acercaron a ella para ofrecerle trabajo, y firmó con la compañía Next Models. Ella confesó que modelar siempre había sido su sueño y que lo haría como un trabajo de medio tiempo, pero que continuaría con sus trabajos de bioquímica.

Yai llegó a New Hampshire con su familia en el año 2000, después que salieran de Egipto.

La estudiante explicó que al principio no entendía por qué se había vuelto tan popular la fotografía, y, que incluso, a ella no le gustaba como salía su rostro.

“Al principio, me cuestioné que es lo que todos veían, porque yo realmente no lo entendía. Honestamente, creo que la gente se acostumbra tanto a verse que no pueden ver su propia belleza porque la ven todos los días”, comentó a la publicación de Boston.

Gracias al Internet esta joven podrá cumplir uno de sus sueños, y tal vez el modelaje le ayude a pagar sus estudios en la universidad.