Estos serán los estrenos de Netflix para junio

Como cada mes, Netflix dio a conocer la lista de estrenos que volverán a tenerte horas y horas en casa, o por lo menos, frente al televisor.

SERIES:

Final de Sense8

La Balada de Hugo Sánchez

Luke Cage

Glow Temporada 2

13 de noviembre: Terror en París

Tú, Yo y Ella temporada 3

Marcella

Marlon

La intención es lo que cuenta

La reina del sur

José José, El príncipe de la canción

Enemigo íntimo

PELÍCULAS:

Alex Strangelove

Beirut

Set it up: El plan imperfecto

La enfermedad del domingo

Tau

Tuya, mía… Te la apuesto

Vengadores: La última era de Ultrón

Zoolander 2

La Jefa

Anomalisa

Guerra de papás

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

Franco Escamilla: por la anécdota

W. Kamau Bell: Private School Negro

Recovery Boys: Rehabilitación y fraternidad

I am bolt

Expedientes Criminales

The story of god with Morgan Freeman. Temporada 2

KIDS

Los detectives de la casa del árbol

Las aventuras de la calle harvey

El vacío

Vera: Amigos Mágicos

Voltron: El defensor legendario. Temporada 6

Atrapadas en el medio. Temporada 2