Estas películas se estrenarán en 2019

Comienza un nuevo año y trae consigo el estreno de películas muy esperadas, así como el regreso de queridos personajes que nos conquistaron en primeras versiones o films previos.

Superhéroes, “live action” de Disney, animaciones, ciencia ficción y ni qué decir de las películas de terror, este 2019 estará lleno de sorpresas que nos mantendrán al filo de la butaca.

El mes de enero inicia con el estreno de Había una vez un Deadpool, el día primero; el once, Una entrevista con Dios, El príncipe encantador y Jefa por accidente; mientras que el 18 será Glass y Dragonball Super: Broly; finalmente el 25 la pantalla grande nos mostrará La Mula.

En febrero esperaremos Ben is back para el día 1; Lego Movie, el 8; el 14, Battle Angel: La última guerra; y el 22, Cómo entrenar a tu dragón: El mundo oculto.

Los estrenos de marzo serán Capitan Marvel, el 8; el 14, Happy Death Day 2; en la quincena, Como novio de pueblo, US, y The professor and the Madman; y el 29, el live action de Dumbo.

Mientras que en abril la pantalla grande nos ofrecerá Shazam y Galletas de animalitos el día 5; Hellboy y Nacido para ser rey, el 12; y el 19, La Llorona.

Mayo vendrán con Vengadores 4 el día 3; el 10, Detective Pikachu y Dónde está Bernadette; el 24, Aladdin y Ad Astra: Hacia las estrellas; para finalizar con Rocketman el día 31.

El 7 de junio, X Man: Dark Phoenix; y el 21, Chucky: El muñeco diabólico.

Julio traerá consigo El rey león el día 19 y Top Gun: Maverick, el 12.

Los niños disfrutarán del cine en agosto, cuando se estrenen Toy Story 4 y Dora, la exploradora el día 2; así como Sonic, el 11.

Septiembre comenzará con el terror de It: Chapter 2, el día 6; el 20, Hansel y Gretel; y el 27, Luz de mi vida, y Abominable.