Es oficial: Las hijas de la lavandera Karla Luna vivirán con Karla Panini

La historia todo mundo la sabe: Las Lavanderas eran dos de las comediantes más exitosas de la televisión a nivel nacional. Las “comares” salieron de un programa local en Monterrey y terminaron conquistando la televisión de paga a nivel nacional, pues saltaron de la televisión local al norte del país, al programa Telehit de Televisa.

Ellas se decían amigas, incluso algo más, se llamaban hermanas. Hasta que una de ellas (Karla Panini) empezó a decir en broma que se estaba “parchando” al marido de su comare (Karla Luna) y todo había queedado en risas, hasta que entre broma y broma la verdad terminó asomándose.

Todo ocurrió en uno de los programas de Las Lavanderas. La “comare morena” se disponía a leer unos “tuisters”, lo que hacía enojar a la comare güera. La comare morena, siguiendo la rutina improvisada en el programa, señaló que sucomare (Karla Panini), estaba de malas porque tenía dos años sin relaciones sexuales. Esto haciendo referencia al tiempo que en realidad, Karla Panini tenía divorciada de su esposo, el también comediante Óscar Burgos (el Perro Guarumo).

“A ver si su bato se la parcha”, expresó la comare morena, a lo que la otra comare manifestó. “No, fíjese, le voy a pedir a su bato que me parche”. Sorprendida por la respuesta, la comare morena agregó: “ahí si sale Chucky, no se meta en camisa de once varas”.

La comare güera con risa sarcástica, señaló que le dio a su comare donde más le dolía. La realidad era que efectivamente, la comare güera tenía sus amoríos con el esposo de su comare morena.

Fuente: Vanguardia