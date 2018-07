“Era el amor de mi vida”, dice usuaria tras enterarse del compromiso de Justin Bieber y se vuelve viral

Una peruana fanática del cantante Justin Bieber grabó su reacción al enterarse de que el canadiense se comprometió con la modelo Hailey Baldwin, y la compartió en redes sociales.

“Amigos, es el peor día de mi vida. Mi Justin Bieber se casa y lo acaba de confirmar. Yo me juré que iba a ser yo su esposa […] Y así es como la esperanza de vivir se me va de las manos”, apunta en el video Andrea del Aguila, o “Salandela” como se apoda en Instagram.

La joven describe, entre risas y llanto, el amor que le tiene al artista canadiense: pertenecía a un grupo de fans; agregaba cuentas falsas de Bieber para “platicar con él”, coleccionaba perfumes de su marca e incluso obtuvo en preventa boletos para la película en 3D, aunque, agrega con tristeza, “nadie la quiso acompañar”.

“Era el amor de mi vida […] Me duele el corazón, se me ha roto, de verdad. Ustedes no saben”, dice dolida la usuaria tras hablar de su póster de un metro de altura. “Parece que soy una exagerada, pero hay cositas, cuando eres chiquita, que tienes la esperanza que sean verdad”, añade Salandela, que quería casarse con esta celebridad.