Emma Watson bromea en respuesta a las críticas sobre su nuevo tatuaje

La actriz y modelo británica Emma Watson, estrella de ‘Harry Potter’, bromeó en su cuenta de Twitter sobre el error gramatical en su nuevo tatuaje temporal en apoyo a Time’s Up, movimiento que lucha contra el acoso sexual.

“Se encuentra disponible un puesto de corrector de tatuajes falsos. Se requiere experiencia con los apóstrofes”, ironizó la actriz en su cuenta de la red social este lunes.

Fake tattoo proofreading position available. Experience with apostrophes a must.

— Emma Watson (@EmmaWatson) 5 de marzo de 2018