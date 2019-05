Emilia Clarke confiesa que le hubiera gustado cambiar la historia de su personaje en GOT

La guerra por el Trono de Hierro y los Siete Reinos ha llegado a su fin, creando opiniones divididas entre los fans. Pero parece que tampoco ha convencido a su reparto, y ahora Emilia Clarke ha revelado qué cambiaría de la octava temporada.

El último episodio mostró a Daenerys Targaryen morir a manos de su amante y sobrino Jon Snow/Aegon Targaryen, después de que la Reina Dragón abrazara el legado más negativo de sus ancestros y entrara en una espiral inacabable de violencia, destrucción y venganza que, por lo que anunció en el último capítulo ante sus tropas y luego confesó al propio Snow, no pensaba detener. Un descenso a sus infiernos personales, el de Daenerys, que según anunció la actriz tiene su punto de inflexión en el asesinato de su amiga y consejera Missandei.

En una nueva entrevista, Clarke ha confesado que, en lugar de un cambio radical en la percepción que el público tiene de su personaje, que -aunque ya apuntaba maneras desde hace varias temporadas- pasa de heroína a villana en pocos capítulos, prefería una alianza entre Daenerys y su amiga Missandei para derrotar juntas a Cersei Lannister.

“Me hubiera encantado algunas escenas más con Missandei. Me hubiera encantado algunas escenas más con Cersei”, admitió Clarke en una entrevista con The New Yorker.

“Me hubiera encantado algunas escenas más entre Gusano Gris y Missandei. Me hubiera encantado ver un poco más entre Cersei”.

Al igual que los fans, Clarke se mostró desconcertada por el oscuro giro de Daenerys, explicando que el arco de los personajes había estado allí desde el principio, pero hubiera preferido más escenas de conversación para dar más información sobre esta nueva dirección.

“El genocidio estaba ahí”, dijo Clarke. “Eso siempre iba a suceder. Pero echo en falta un análisis más profundo, algunas de esas escenas tan bellamente escritas que tienen los personajes masculinos, en las que el público está más que contento de ver a dos personajes hablando durante diez minutos. Solo quería ver un poco más de eso. Pero no estoy en posición de criticar a los genios que han escrito cosas maravillosas durante ocho temporadas”, señaló.

Aún así, la actriz no ha dejado de apoyar a su personaje, a pesar de su descenso a la locura. “Apoyo a Daenerys Targaryen ¡Estoy con ella! No puedo no estarlo”, comentó en otra entrevista al referirse al polémico desenlace de la Madre de Dragones.

Fuente: Sin Embargo