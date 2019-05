Elton John deja fuera a su expareja de filme bibliográfico

La ex pareja de Elton John, Lidia Hannon, fue excluida de la cinta sobre el cantante, Rocketman.

En una entrevista para el programa Good Morning Britain, Hannon aseguró que se sentía decepcionada por que no recibió ninguna mención en el filme protagonizado pro Taron Egerton.

“Soy consciente de que ha pasado mucho tiempo y que ahora él es una superestrella. Yo formo parte de un pasado muy, muy lejano para él. Espero que no se haya olvidado de mí, pero me ha decepcionado que no me incluyera en la película“, confesó.

Agregó que el cantante se inspiró en esta relación para escribir la canción “Someone Saved My Life Tonight”, que narra la decisión del artista de romper una relación sentimental en la que se sentía completamente atrapado.

La cinta del director Dexter Fletcher pretende explorar los motivos que llevaron a John a abusar de las drogas y el alcohol, pero también se adentra en las relaciones del intérprete, como su matrimonio con Renate Blauel, así como con su manager John Reid.



Rocketman se estrenó durante el Festival de Cannes.

Información de Agencia Reforma