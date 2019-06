Elon Musk amenaza con comprar Game of Thrones y rehacer la Temporada 8

El final de Game of Thrones aún está clavado, como una espina en el corazón, en varios fans del mundo, quienes no superan el que haya sido tan malo (en su interpretación); de hecho, toda la temporada final fue duramente criticada por fans y crítica en general, poniéndola como la peor en la historia de la serie, y al desenlace como el segundo peor de las series de la era moderna.

Ante esto, un grupo de fans lanzó una propuesta en Change.org para que se eliminará toda la Temporada 8 y HBO la rehiciera con mejores guionistas, así como un final digno. Como suele suceder, no pasó nada con ella; pero los seguidores de la obra podrían tener un salvador en la figura de Elon Musk. El dueño de Tesla y SpaceX lanzó un mensaje en Twitter, que después borró, donde aseguraba que si su publicación llegaba a los 5 mil likes, compraría Game of Thrones y reharía toda la temporada.

En poco tiempo alcanzó y superó la meta propuesta, con más de 128 mil likes y más de 19 mil retweets. Sin embargo, como mencionamos, borró el mensaje y no sabemos que pasó con esto. Honestamente, aunque el empresario tiene el dinero para hacerse con los derecho de la obra George R. R. Martin; es dudoso que pueda adquirir esto, HBO no los soltaría, el escritor no daría su permiso y bien podría ser otro de los conocidos desplantes de Musk que llegan a nada.

La peor temporada de Game of Thrones

Como mencionamos al inicio de la nota, la Temporada 8 ha sido catalogada como la peor de la serie. Si revisamos los sitios de reseñas como Rotten Tomatoes, Metacritic e IMDb; veremos que fue de más a menos, con los primeros dos capítulos con calificaciones entre 7 y 8; mientras que el resto cayó por debajo del 5; llegando a números tan malos como el 2 y el 3.

IMDB rating of series finale.



Breaking Bad: 9.9

Friends: 9.7

Downton Abbey: 9.3

Mad Men: 9.3

House: 9.2

Narcos: 9.2

Sopranos: 9.1

The Wire: 8.8

M*A*S*H: 8.3

Lost: 8.2

Seinfeld: 7.7

Scrubs: 6.3

Dragon Ball Z: 4.9

Dexter: 4.7

Game of Thrones: 4.4

House of Cards:

De hecho, el final sólo supera en promedio al de House of Cards con 4.4, contra el 2.7 de la serie de Netflix. Incluso finales tan polémicos como el de Dexter y Lost tiene mejores números que la fantasía de HBO. Por lo pronto el canal ha dado vuelta a la página y ya prepara un spin-off que ocurre miles de años antes que la historia del Trono de Hierro.

Fuente: SDP NOTICIAS