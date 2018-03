Ellos fueron los ganadores del Oscar 2018

Esta noche se llevó a cabo la 90 edición de los tan esperados Premios Oscar 2018, los cuales fueron conducidos por Jimmy Kimmel, en donde el mexicano Guillermo del Toro fue el gran ganador.

Así la lista de ganadores:

Mejor Actor de Reparto: Sam Rockwell, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Mejor Maquillaje y Peinado: Darkest Hour

Mejor Diseño de Vestuario: Mark Bridges / Phantom Thread

Mejor largometraje documental: Bryan Fogel y Dan Cogan / Icarus

Mejor Logro en Diseño de Producción: Paul Denham Austerverry, Shane Vieau y Jeffrey A. Melvin / The Shape of Water

Mejor Película Extranjera: A Fantastic Woman

Mejor Actriz de Reparto: Allison Janney / I’Tonya

Mejor Corto Animado: Glenn Keane y Kobe Bryant / Dear Basketball

Mejor Película Animada: Coco

Mejores Efectos Visuales: John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lamberrt y Richard R. Hoover / Blade Runner 2049

Mejor Edición fílmica: Lee Smith / Dunkirk

Mejor Cortometraje Documental: Frank Stiefel / Heaven is Atraffic Jam on the 405

Mejor Cortometraje: Chris Overton y Shelton / The Silent Child

Mejor adaptación cinematográfica: James Ivory / Call Me Vy Your Name

Mejor Guión Original: Jordan Peelle / Get Out

Mejor Fotografía: Roge A. Deakins / Blade Runner 2049

Mejor Banda Musical: Alexandre Desplat / The Shape of Water

Mejor Canción Original: Coco / Kristen Anderson- Lopez y Robert Lopez

Mejor Director: Guillermo del Toro / The Shape of Water

Mejor Actor: Gary Oldman / Darkest Hour

Mejor Actriz: Frances McDormand / Three Billboards aoutside Ebbing, Missouri

Mejor Película: The Shape of Water