Ellen Page denuncia el acoso que sufrió en Hollywood

Ellen Page utilizó sus redes sociales para denunciar las situaciones de acoso y abuso por las que ha pasado a lo largo de su carrera, informó la Agencia AFP.

En un principio, Page denunció al director Bret Ratner de haberla hecho sentir violada justo antes de comenzar el rodaje de X Men III: La Batalla Final.

“Tenía 18 años. Miró a la mujer que estaba de pie junto a mí, 10 años mayor que yo, me señaló y le dijo: ‘deberías cogértela para hacerla entender que es gay'”, escribió Page en Facebook.

“Yo era un adulto joven que todavía no se aceptaba a sí mismo. Yo sabía que era gay, pero no lo sabía, de cierta manera. Me sentí violada cuando eso sucedió. Miré mis pies, no dije nada y observé cómo los demás también callaban.

“Este hombre, quien me incluyó en la película, empezó nuestros meses de trabajo con ese evento horroroso, sin pedirlo. Me ‘expuso’ sin pensar en mi bienestar, un acto que todos reconocemos como ‘homofóbico’. Y continué viendo cómo en el set les decía cosas denigrantes a las mujeres”.

La actriz también reconoció que en más de una ocasión se le han insinuado y le han pedido favores sexuales.

“Cuando tenía 16 años, un director me llevó a cenar (una obligación profesional y una muy común). Acarició mi pierna por debajo de la mesa y dijo: ‘tú tienes que dar el primer paso, yo no puedo’. No di el paso y tuve la fortuna de alejarme de la situación.

“Tuve una dolorosa revelación: mi seguridad no estaba garantizada en el trabajo. Un figura autoritaria adulta, para quien yo trabajaba, intentaba explotarme físicamente. Meses antes me sentí abusada sexualmente cuando alguien me tocó. Otro director me pidió que durmiera con un hombre, que llegaba casi a los 30, y que él les contara sobre mí. No lo hice”, confesó.

Igualmente, Ellen Page invitó a sus seguidores a no dejar pasar estas situaciones y a seguir luchando contra el abuso.

“No permitamos que este comportamiento sea normalizado. No hay que comparar lo malo y los actos criminales por su grado de gravedad. No se permitan no escuchar las voces de las víctimas que han hablado.