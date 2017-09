Ella es Bliss, la nueva Chica Superpoderosa

Bueno, por fin Cartoon Network reveló la identidad de la cuarta Chica Superpoderosa en su especial The Power of Four; que ya se estrenó en Estados Unidos.

Su nombre es Bliss y sí, si es hermana de Bombón, Burbuja y Bellota; de hecho es la hermana mayor. Según la historia, el Profesor la creó varios años antes que a la trillizas súperpoderosas usando la misma fórmula de la niñita perfecta; sin embargo, huyó de la casa y no se supo más de ella, hasta ahora, que regresó a Saltadilla.

Posee los mismos poderes y habilidades que las otras chicas; la única diferencia es que ya es una adolescente (al parecer tiene entre 13 y 15 años; mientras que sus hermanas entre 6 y 8).

No sabemos si Bliss se mantendrá como personaje regular o sólo fue una aparición especial; lo que podemos decirles es que ha generado respuestas encontradas, quienes la apoyan y quienes creen que rompe con la mitología de las Superpoderosas, pues se supone que fueron creadas en base a un accidente y no como replica de un experimento pasado.

Asimismo, hay muchas otras personas que argumentan que hubiera sido mejor el regreso de la verdadera cuarta hermana; la querida por muchos, Bella.

Fuente. SDP Noticias