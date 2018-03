El reguetón me molesta como papá, dice Aleks Syntek

A Aleks Syntek ya se le hizo costumbre hablar del reguetón por lo que hay nuevo video del cantante preguntando por qué no se le permite externar su opinión, informó SDPnoticias.

“Me molesta como papá, me mandaron un video que me abstengo de subir porque está muy decadente, son puros chicos de entre los 13 y 16 años perreando, como si fuera una orgía de animalitos. Me lastima mucho ver eso”, inicia.

“Una cosa es que la música pueda ser muy frívola y muy de moda y otra cosa ya es el daño social que pueda estar conteniendo. La actitud primitiva que pueda tener el arte. Cada fin de siglo hay una decadencia en el arte y luego un renacimiento y se ha tardado ese renacimiento en este siglo XXI”.

Asimismo, aclaró que seguirá alzando la voz como papá y ciudadano porque es algo que le compete y porque es música ya que no se pronunciaría si fuera algo sobre física nuclear o comida rápida.

“Seguiré recomendándoles buena música, aunque es la menos escuchada, pero seguiremos peleando porque sea la que trascienda más en nuestras conciencias y en nuestra alma y no la otra que sí nos está haciendo daño, creo yo, nos está mandando con chorrillo al baño”, finaliza.