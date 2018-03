El polémico tuit de Gal Gadot por la muerte de Hawking

Personalidades del mundo del espectáculo homenajearon cada quien a su manera al recién fallecido científico Stephen Hawking, y una de ellas fue Gal Gadot, célebre entre otros papeles por su reciente interpretación de la Mujer Maravilla: “Descanse en paz Dr. Hawking. Ahora eres libre de cualquier restricción física. Tu brillantez y sabiduría serán apreciadas por siempre”, fueron las palabras que escribió en un tuit la actriz.

Sin embargo, fue criticada por la manera en que abordó el tema, pues muchos de sus seguidores consideraron que su tuit es discriminatorio.

“Uno nunca diría que alguien es liberado por la muerte por ser de una determinada raza, género o religión, entonces, ¿por qué es aceptable implicar que la muerte libera a alguien que alcanzó la grandeza mientras tenía una discapacidad?”.

Rest in peace Dr. Hawking. Now you’re free of any physical constraints.. Your brilliance and wisdom will be cherished forever ✨ pic.twitter.com/EQzSxqNTuN — Gal Gadot (@GalGadot) 14 de marzo de 2018

“Entiendo su punto perfectamente. Y no creo que tenga malas intenciones. Pero como defensor de la discapacidad, es mi responsabilidad educar a otros. Sus limitaciones físicas no le impidieron cambiar el mundo. Las personas con discapacidad no desean que la muerte los libere de sus desafíos. Queremos ser valorados por lo que PODEMOS hacer, no nos compadecemos porque no podemos”.

Estos dos tuits fueron los más retuiteados y aplaudidos, pues aunque muchos de sus fans entendieron que la israelí no tenía malas intenciones, creyeron que no fue la mejor forma de aludir a un grande de la ciencia como Stephen Hawking, ni a cualquier otra persona con capacidades diferentes.

Gal no fue la única en ser criticada, pues Neymar también compartió una foto donde aparece sentado sobre una silla de ruedas recuperándose de cirugía en el pie derecho.

“Tienes que tener una actitud positiva y sacar lo mejor de la situación en la que te encuentres“, fue la frase que escribió el futbolista, y la cual le pareció poco atinada a sus seguidores.

Fuente: Vanguardia