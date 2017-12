El perrito de Carrie Fisher ve Star Wars: The Last Jedi y reconoce a su dueña, a casi un año de su muerte

Las estrellas volvieron a brillar con fuerza en el firmamento de Hollywood en el estreno de Star Wars: The Last Jedi. Pero había un rostro profundamente querido que, lamentablemente, ya no estaba para ver el resultado de esta nuevo film.

Carrie Fisher, que interpretó a la Princesa Leia en la franquicia de Star Wars, falleció el 27 de diciembre de 2016. Ella ya había filmado sus escenas para esta nueva película, pero, con mucha pena para todos, nunca llegó al estreno.

A pesar de que Carrie no pudo posar en la alfombra roja, sus amigos, compañeros de reparto e hija, Billie Lourd, recordaron a la actriz.

También lo hizo el querido perro de Carrie, Gary, quien se presentó al estreno disfrazado y se adueñó del show por completo.

The late @carrieffisher‘s dog Gary just watched #TheLastJedi! He sat on Fisher’s former assistant’s lap during the film. She said his ears perked up every time she was on screen ❤️@starwars @ABC7 pic.twitter.com/2rCCGIi6Al

— Veronica Miracle (@ABC7Veronica) 15 de diciembre de 2017