El oscuro y verdadero final de Bird Box: A ciegas que se omitió en la película de Netflix

Convertida ya en un auténtico fenómeno de audiencias, Bird Box (A ciegas), la películadirigida por Susanne Bier y protagonizada por Sandra Bullock, es uno de los últimos éxitos de Netflix. Eso sí, parece que, originalmente, tenía un final mucho más oscuro que el que culmina el filme.

(ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS)

Bird Box (A ciegas) está basada en la novela homónima del autor estadounidense Josh Malerman. En el final de la película, Malorie (Sandra Bullock) y los dos niños protagonistas (Vivien Lyra Blair y Julian Edwards) logran su objetivo: llegar a un refugio en el que hay una comunidad de supervivientes que ha logrado construir un entorno seguro y libre de esos extraños entes que provocan la muerte al mirarlos.

El motivo por el que los supervivientes han logrado evadir la muerte es muy sencillo: son ciegos. El final del libro original es similar, pero hay importantes diferencias que hacen que el desenlace escrito por Malerman sea mucho más oscuro y espeluznante. Malorie y los niños llegan a la comunidad y sí, los supervivientes son invidentes, pero son ciegos porque ellos mismos se han provocado la ceguera para así poder sobrevivir.

Sin duda, un final más tenebroso y poco esperanzador, algo diferente al que se vio en la película, donde el personaje de Bullock llega con sus hijos a una residencia de invidentes que, por razones obvias, son los más preparados para sobrevivir a la nueva situación.

En una entrevista para Polygon, Susanne Bier declaró que su adaptación es “un poco más positiva en muchos aspectos” y que también “es diferente” a la novela original, aunque ambas “están muy relacionadas”. “El libro también tiene un final positivo, aunque no es tan claro. No me hubiese gustado hacer una película apocalíptica en la que no hubiera un final que dé pie a la esperanza”, comenta la directora.

“No estoy especialmente interesada en que el público, sea en casa o en una sala de cine, se quede con una perspectiva sombría. No es algo en lo que crea… hay un toque esperanzador en ciertos valores que aprecio de verdad. Y pensé que eso era muy importante”, continúa la realizadora.

Dirigida por Susanne Bier (Después de la boda, En un mundo mejor) y protagonizada por Sandra Bullock, Trevante Rhodes, Jacki Weaver, Rosa Salazar, Tom Hollander, Sarah Paulson y John Malkovich. Bird Box (A ciegas) es el nuevo éxito de Netflix, al haber sido vista por 45 millones de usuarios en su primera semana en la plataforma.

Fuente: Sin Embargo