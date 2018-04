El Joker de ‘Gotham’ se burla de la ‘Liga de la Justicia’

El Joker por fin ha llegado a Gotham. Muchas teorías apuntaban a que Jerome Valeska acabaría convirtiéndose en el Príncipe Payaso del Crimen y aunque no ha sido así, el villano ha tenido mucho que ver en su aparición. Cameron Monaghan, actor que da vida a ambos personajes, ha hablado de su Joker y ha adelantado que tendrá un papel clave en el desenlace de la cuarta temporada.

En una publicación en su cuenta de Twitter, el actor colgó un fotograma de Gotham y bromeó sobre el uso de CGI (imagen generada por computadora) para alterar las bocas de los personajes, haciendo una clara referencia al comentadísimo retoque en Liga de la Justicia para eliminar el bigote de Henry Cavill, quien da vida a Superman.

DC siempre alterando digitalmente las bocas. Publicad el corte de la boca sin CGI”, apuntaba el post, acompañado de una imagen del Joker en plena transformación durante el último episodio.

En un tuit posterior el actor se puso serio y expresó su expectación ante la reacción de los fans, además de dar algunos detalles de su versión del archienemigo de Batman.

Es broma. Pero realmente estoy impaciente por que conozcan a este tipo en los tres últimos episodios de la temporada. Es diferente a lo que pueden esperar. Es nuevo y sutil, y realmente creo que podría ser lo más oscuro y terrorífico que se haya hecho en la serie”, aseguró.

El próximo capítulo, titulado To Our Deaths and Beyond, ya tiene sinopsis oficial:

“Gordon y Bullock intentan descubrir quién es el astuto ladrón detrás de los robos a varias sucursales bancarias en Gotham. Mientras tanto, Bárbara se pone en peligro obligando a Tabitha a buscar ayuda”.

Fuente: Excélsior