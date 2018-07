El insólito lugar en el que fue encontrada la primera grabación de David Bowie

Subastarán la primera grabación de David Bowie que fue encontrada insólitamente en una vieja canasta de pan. En ese material, realizado en 1963 y que posteriormente fue rechazado por la discográfica Decca, el artista tenía apenas 16 años y era conocido como David Jones.

La canción elegida para esa primera grabación fue “I Never Dreamed” junto a su primera banda, The Konrads.

David Hadfield, el baterista del grupo, encontró el cassette en su apartamento y lo subastará por un precio estimado en 11 mil euros.

El rematador Paul Weather la ha catalogado como “completamente única y de gran interés histórico” al ser la primera grabación de estudio de un artista que se convertiría en una de las superestrellas de la historia de la música.

La grabación captura un momento en la vida de Bowie, quien luego se convirtió en uno de los principales innovadores de la música.

En aquel momento, el artista era el saxofonista de The Konrads pero para la grabación ejerció como cantante principal.

“En ese momento David no tenía ningún interés en ser cantante, su corazón y su mente estaban enfocados en convertirse en un soxofonista de primer nivel”, reveló Hadfield a The Guardian.

“Nuestro agente Eric Easton, quien también representaba a los Rolling Stones, nos había pedido que hiciéramos un demo para presentarle a Decca”, explicó Hadfield. “Decidimos hacer un par de instrumentales con guitarra y una canción original (…) “Inicialmente Decca nos rechazó, pero eventualmente nos dieron una audición, Roger Ferris fue el cantante y David hizo el acompañamiento”, agregó.

La banda no logró conseguir un contrato con la discográfica y al poco tiempo Bowie abandonó el grupo.

Seis años más tarde, el artista regresó como cantante solista y en 1996 se cambió el nombre y firmó contrato con la discográfica Mercury Records con quien lanzó el álbum Space Oddity en 1969. La canción principal del disco alcanzó el primer puesto en el ranking del Reino Unido.

El cantante obtuvo fama internacional en 1972 con el disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars.

Las reinvenciones del artista y su innovación musical cambiaron la música, la moda y la cultura.

Nacido en Brixton, en el sur de Londres, la estrella falleció de cáncer en enero de 2016, dos días después de su cumpleaños 69 y que lanzó su disco número 25, Blackstar.

La cinta de Hadley es parte de una variada memorabilia del cantante que incluye, cartas, cuentas, fotografías y bocetos de imágenes promocionales del comienzo de la carrera del artista que serán subastados a través de Omega Auctions en septiembre.

Fuente: Infobae