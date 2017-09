El increíble parecido de una laboratorista con Megan Fox

¿Hay lugar en el mundo para una segunda Megan Fox?, parece ser que así es, aunque Bettany Anya, quien llena su Instagram de selfies cree que no es para tanto, y que más bien ella se parece a … ella misma, afirma. Lo anterior lo publicó el diario El Universal.

Bethany Anya tiene 26 años, trabaja en un laboratorio en Minnesota, y no sabía, dice que era tan parecida a la estrella de “Transformers” pero una vez descubierta en Instagram, todo cambió.

“A menudo me lo dicen. Que me parezco a Megan Fox. Que al poner una foto de la una junto a la otra no pueden saber quién es quién”.

No es la primera doble que le aparece a la estrella texana, pero el parecido entre ambas simplemente es increíble