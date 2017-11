El furioso comentario de Uma Thurman sobre los abusos sexuales en Hollywood

“No tengo nada para decirte, porque no soy una niña y he aprendido que cuando hablo estando enojada, generalmente me arrepiento de lo que digo”, le contestó Uma Thurman a una periodista, cuando le consultó sobre los casos de acoso sexual en Hollywood.

Durante la premiere de The Parisian Woman, la actriz no ocultó su enfado por las denuncias contra Kevin Spacey y el productor Harvey Wenstein aunque eligió medir sus palabras: “Estoy esperando a sentirme menos enojada. Cuando esté lista, hablaré”.

Weinstein, señalado por acoso sexual por al menos 76 mujeres, fue productor ejecutivo de filmes que fueron grandes éxitos en la carrera de la actriz, como Pulp Fiction y Kill Bill.

Quentin Tarantino reconoció conocer desde hace décadas la conducta de Weinstein con sus colegas. “Sabía lo suficiente como para hacer más de lo que hice”, expresó el cineasta.

