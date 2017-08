El detrás de cámara de la batalla en GOT

Quizás uno de las mejores capítulos de esta séptima temporada de Juego de Tronos (Game of Thrones) fue The Spoils of War, que cerró con una aparatosa batalla final donde el ejercito de Jaime Lannister es emboscado por Daenerys Targaryen, quien montada en Drogon incendia todo a su paso sacando una evidente ventaja.