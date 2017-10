El creador de “House of Cards” habló sobre la denuncia por acoso sexual contra Kevin Spacey

A través de un comunicado, el creador de “House of Cards”, Beau Willimon, se expresó sobre la denuncia de acoso sexual que el actor Anthony Rapp hizo contra Kevin Spacey.

Rapp, hoy de 46 años, reveló que tenía apenas 14 cuando sufrió el ataque del ganador del Oscar durante una fiesta. Aseveró que hizo público su caso, 32 años después del hecho, luego de escuchar las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein.

Willimon, quien abandonó el programa después de su cuarta temporada, calificó la historia de Rapp como “profundamente inquietante” y agregó: “Durante el tiempo que trabajé con Kevin Spacey en House of Cards, no presencié ni tuve conocimiento de ningún comportamiento inapropiado en el set o fuera de él. Dicho esto, tomo muy en serio los informes de tal comportamiento y esta no es una excepción. Lo siento por Rapp y apoyo su valentía “.

No abordó la decisión de Spacey de utilizar su disculpa a Rapp como plataforma para revelar su homosexualidad. Dicha actitud fue muy repudiada por los medios y en las redes ya que alegan que lo hizo para desviar la atención.

Si bien Neflix no confirmó oficialmente una sexta temporada House of Cards el programa protagonizado por Spacey y Robin Wright ya comenzó a rodarse en Maryland.

Fuente: Infobae