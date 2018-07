El comediante John Oliver destrozó a Facebook con una parodia

La semana del histórico desplome en la bolsa de Facebook —en un sólo día perdió el 18,9% de su valor, casi USD 120.000 millones— cerró con una demoledora burla de John Oliver en su programa Last Week Tonight. El comediante británico hizo una parodia del video “Here Together” (“Aquí, juntos”) que la empresa de Mark Zuckerberg encargó como parte de su estrategia de disculpas tras el escándalo de Cambridge Analytica.

La parodia copia al original en el estilo visual de imágenes de amistad, amor y gente feliz, la música suave de piano y la voz en off de tono comprensivo y conmovedor. Pero la usa para señalar que las noticias falsas, el abuso de los datos personales de 87 millones de usuarios de la red social y la difusión de ideas extremistas (como la discriminación de los afroamericanos, la negación del Holocausto y el odio que forzó la crisis humanitaria de los Rohingya en Myanmar) están en realidad en el corazón del modelo de negocios de Facebook.

En lugar de los “avisos de falsas disculpas”, según Oliver, presentó en su programa cómico de HBO una versión menos amable y más realista según la información que se va conociendo: “Nosotros vinimos por tus datos”, comienza el video. “Y por los datos de cada persona que alguna vez estuvo en contacto contigo. Desde viejos amigos del secundario hasta tu abuela, hasta los amigos del secundario de tu abuela. Y tus datos nos han permitido ganar una cantidad obscena de dinero en publicidades de corporaciones, desarrolladores de aplicaciones y campañas políticas”.

Cuando parecía que la broma estaba cerrada, la parodia de Oliver remató: “Entonces descubrimos que tu tío supo tener vínculos con el Ku Klux Klan, y ¿adivina qué? ¡Nos dimos cuenta que también podíamos ganar una cantidad obscena de dinero con esas cosas!”.

En el segmento completo del programa Last Week Tonight, Oliver señaló que “Facebook hizo historia pero no por las razones que uno quisiera hacer historia”. Y comparó: “Perdió 120.000 millones en un día. Eso es más que la industria del queso”, que suma 95.000 millones. Y le encontró el lado positivo a la crisis: “¡Vuelve My Space!”, gritó. Y luego de una serie de epítetos, agregó: “¡Como si nunca se hubiera ido!”.

Tras señalar que “claramente la opinión pública ha tocado su punto más bajo” en la consideración de la red social, la definió como “un sistema de vigilancia disfrazado de reunión de la escuela secundaria” y recordó el papel de la compañía de Menlo Park en la violencia contra la minoría Rohingya en Myanmar, la difusión de ideas racistas en los Estados Unidos, la negación del Holocausto y el escándalo de Cambridge Analytica.

Luego de criticar —una reacción unánime en su momento— que Zuckerberg hubiera usado su avatar para pasear por la isla de Puerto Rico devastada por el huracán María para promocionar las herramientas de realidad virtual de su producto, mostró al CEO en sus declaraciones ante el Congreso de los Estados Unidos por las noticias falsas y las operaciones de agentes rusos en la plataforma durante las elecciones presidenciales de 2016.

El comediante cerró esa parte de su programa con la parodia de la publicidad que desde abril —cuando la prensa británica denunció el abuso de datos— casi nadie que use la red social ha dejado de ver. “Seguiremos hallando maneras de violar tu privacidad sutilmente”, prometió la versión, y concluyó: “Facebook: somos tus dueños”.

Fuente: Infobe