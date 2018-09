El cineasta Luciano Silighini muestra su apoyo a Harvey Weinstein, director acusado de abuso sexual

El director de cine Luciano Silighini Garagnani aprovechó la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia para lucir una camiseta con un claro mensaje: “Weinstein es inocente”. La imagen, como informa The Hollywood Reporter, se produjo el pasado sábado durante el estreno de la película Suspiria dirigda por Luca Guadagnino, también reconocido por la laureada Call Me by Your Name.

Según The Independent, Silighini “exhibió con orgullo” la indumentaria con la imagen del magnate de Hollywood, el mismo que fue acusado por más de 70 mujeres de conducta sexual inapropiada, mientras posaba para que la prensa inmortalizara el momento.

Pero, ¿quién es el director italiano? Como recogen en Vanity Fair, Silighini apoyó con donaciones a políticos como Donald Trump o Silvio Berlusconi. De hecho, con este último tiene relación desde mediados de los años 90, cuando, según la revista estadounidense “el cineasta daba sus primeros pasos en la industria audiovisual italiana como director de castings en series de televisión y películas del grupo Mediaset y la cadena RAI“.

La polémica llega en medio de las críticas al Festival de Cine italiano por no hacer lo suficiente para abordar la igualdad en sus nominaciones, ya que, de las 21 películas que participan en la Sección Oficial del certamen, solamente una ha sido dirigida por una mujer, la australiana Jennifer Kent. Además, como indica The Hollywood Reporter, la organización tampoco decidió responder a los grupos que demandaban una alfombra para organizar una marcha feminista como en Cannes, una decisión que contrasta con la de permitir camisetas como la de Silighini Garagnani.

Fuente: Sin Embargo