El cantante Joe Jonas y Sophie Turner, de ‘Juego de Tronos’, anuncian que se casan

El cantante Joe Jonas y la actriz Sophie Turner se casan. El músico, que fue vocalista de la boy band Jonas Brothers y es el actual líder de la banda DNCE, ha realizado el anuncio este domingo. En su perfil de Instagram, ha publicado una imagen de sus manos entrelazadas, la de ella con un anillo de compromiso, junto al mensaje “ella ha dicho sí”, en referencia a la intérprete de Juego de Tronos, famosa por dar vida a Sansa Stark en la archipremiada serie. En dos horas, la fotografía ha alcanzado más de 400.000 likes.

Entre las exnovias de Jonas, de 28 años, se cuentan Gigi Hadid y Taylor Swift. Desde el pasado otoño, el cantante comparte su vida con Turner, de 21. Desde entonces, los fotógrafos han documentado cada paso de la pareja, desde Nueva York a Londres, ciudad a la que el joven viajó para conocer a los padres de su ahora prometida.

Entre los dos suman más de 13 millones de seguidores en Instagram y sus fans ya les han adjudicado hasta su propio acrónimo, Jophie. Ellos, sin embargo, prefieren mantener un perfil bajo y no se prodigan en declaraciones. Turner no ha ido mucho más allá de admitir que “hacía mucho tiempo que no estaba tan feliz”. Apenas ha publicado fotos de Jonas en la Red.

En el número de agosto de la edición británica de Marie Claire, la actriz habló un poco más acerca de la pérdida de intimidad que supone ser fotografiada constantemente. “Es como vivir en una pecera. Es frustrante que las cosas más mundanas se conviertan en noticia. Qué aburrimiento. ¿De verdad no hay otros titulares?”, dijo la intérprete, que consiguió el papel en Juego de Tronos con solo 13 años.

Fuente: El país