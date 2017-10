El acoso que sufrió Hayek por Oliver Stone

Tras las acusaciones por acoso sexual que han rodeado al director Harvey Weinstein, muchas actrices han alzado la mano para destapar agresiones, entre ellas Patricia Arquette, quien acusó de conductas inapropiadas al cineasta Oliver Stone.

A través de Twitter la actriz aseguró que Stone le propuso protagonizar una película sexual, posteriormente miles de usuarios comenzaron a revivir las polémicas fotos donde el también guionista le toca los pechos a la mexicana, Salma Hayek.

La imágenes fueron tomadas en el 2012, luego de que ambos posaron juntos al encontrarse en la alfombra roja de la película “Salvajes”, en Londres, sin embargo la mirada y manos de Stone estaban en el escote de la actriz.

Ante su comportamiento inadecuado, Salma Hayek se quitó las manos del cineasta y le advirtió ante las cámaras “no me toques, Oli”, sin ocultar su molestia. Los medios de comunicación no dejaron atrás el suceso, pero no hicieron gran revuelo.

