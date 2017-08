Eiza González entró a la película “Baby” porque fue recomendada

El cineasta británico Edgar Wright dijo que fue su colega Robert Rodriguezquien le recomendó a la mexicana Eiza González para que actuara en el filme “Baby: El aprendiz del crimen”, que se estrenará el 10 de agosto.

Fue así que Wright seleccionó a Eiza para el papel de “Darling“, pues dijo que necesitaba una cara que no fuera tan conocida, y la actriz mexicana, quien recientemente comenzó su carrera en Estados Unidos, era la persona adecuada para desarrollar el personaje.

“Quería a alguien que no estuviera tan vista, expuesta, una mujer joven y prometedora; entonces Robert Rodriguez (El mariachi, 1992) me la recomendó, porque ya había trabajado con ella en la serie de televisión “From dusk till dawn”. Le agradezco que haya organizado sus tiempos para que pudiera trabajar conmigo”.

La cinta que se estrena en México el jueves incluye en su elenco a figuras como Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jon Bernthal, Jon Hamm y Jamie Foxx.

La trama de “Baby: El aprendiz del crimen” gira en torno a “Baby” (Elgort), un joven experto en conducir autos que trabaja para un criminal interpretado por Kevin Spacey y depende del ritmo de sus canciones favoritas para lograr los escapes perfectos.

Sin embargo, cuando se supone que conoce a la chica de sus sueños, rol a cargo de Lily James, pretende redimirse y abandonar la vida que lleva, que no le será nada fácil.

Respecto al resto de los personajes, afirmó que tenía que encontrar a las personas indicadas para cada uno de los roles, es por ello que se aseguró de buscar a aquellos con las características planeadas desde hace tres años.

“Ansel es alguien que se mencionaba como un personaje potencial para ‘Baby’, lo conocí y hablando con él, me pareció increíble y sobre todo su pasión por la música fue algo muy importante.”

En cuanto a Lily James, quien se encarga de interpretar a “Deborah” y comparte protagónico con Elgort, el cineasta compartió que la conocía por su participación en “Cinderella” y encontró en ella la calidez y simpatía que requería el papel.

Por otro lado, aclaró que gracias a la experiencia para trabajar en películas de este género decidió seleccionar a Kevin Spacey (Doc), Jamie Foxx (Bats) y Jon Hamm (Buddy), encargados de dar vida a los criminales.

“Estoy muy contento de estar de vuelta, he estado aquí un par de veces de vacaciones, hace 10 años, pero esta es la primera vez que lo hago para presentar mi trabajo.”, comentó sobre su permanencia en territorio azteca.

El director admite que una película de este género, siempre es más complicado de realizar debido a las escenas que se incluyen, como la persecución de autos.

“Creo que los retos para esta película fueron las secuencias de persecuciones en coches, son difíciles de filmar, hicimos un gran esfuerzo, y además de esto toda la película va de la mano con la música, pienso que eso es algo que le agrega una capa extra de complejidad pero también es lo que la hace sofisticada”.

Asimismo, explicó que “la acción simplemente es difícil de hacer, quisimos hacer algo real, no queríamos usar mucho la pantalla verde, queríamos dobles reales en locaciones reales y eso toma meses y meses de trabajo”.

El siguiente plan de Wright, nacido en el Condado de Dorset, Inglaterra, reconocido por su trabajo en la saga “Three Flavours Cornetto”, y quien gusta de los filmes de acción, es descansar un tiempo luego de terminar con su promoción en septiembre, para después dedicarse a escribir y trabajar en sus próximos proyectos.