Eduardo Yáñez llora en cámara al disculparse por cachetada a reportero

El actor Eduardo Yáñez reapareció ante las cámaras tras el encontronazo que tuvo con el reportero Paco Fuentes del programa El Gordo y la Flaca durante un evento en Los Ángeles, California.

Justo en el show de televisión conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan fue que Yáñez aprovechó para romper el silencio y dar su versión de los hechos.

“(Le dije) muy respetuoso y educado que no iba a hablar de mi vida personal, a lo que él insistió porque me imagino es su naturaleza o que lo obligan a preguntar quizás, y repito, yo perdí, perdí el ‘cool’, y se me fue la onda”, explicó.

Posteriormente, el mexicano comentó: “Quiero extender mi disculpa a todos mis compañeros actores que estaban ahí esa noche, que no tienen por qué presenciar algo tan desagradable, y a todos los organizadores de ese evento mis más sinceras disculpas”.

Visiblemente conmovido y a punto del llanto, el protagonista de telenovelas reveló que regresará a México para buscar ayuda y comenzar de nuevo.

“Yo ahora tengo que irme por un tiempo, tengo que irme a mi país, tengo que ir con las gentes que me quieren, con las gentes que me conocen bien y reflexionar sobre mí, sobre esto, quizá buscar ayuda profesional y pues, empezar de nuevo, pues porque soy un ser humano y cometo errores y porque también soy hijo de Dios, nada más por eso”, concluyó.

Eduardo Yañez ahora sí llora, pensó que estaba en México pero lástima si te pusieron en tu lugar, entrevista de GYF Posted by Videos Mamalones on Thursday, October 19, 2017

