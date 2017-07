Ed Sheeran abandona Twitter tras insultos

El cantante británico Ed Sheeran abandonó su cuenta personal de Twitter tras los insultos y abusos que sufrió por parte de los usuarios de la red social, informó la Agencia EFE.

Sheeran cuyo álbum ÷ (Dividir) es el más exitoso del año con ocho millones de copias vendidas a nivel mundial en tan solo tres meses, citó “abusos” verbales como la razón para abandonar Twitter.

“De hecho ya me salí de Twitter completamente. No puedo leerlo. Lo leo y no hay nada sino gente diciendo cosas malas”.

El intérprete de Castle on the Hill y Shape of you señaló en una entrevista al diario sensacionalista The Sun que “un solo comentario arruina tu día”.

Agregó que se ha estado rompiendo la cabeza para tratar de encontrar “porqué le desagrado tanto a la gente” y culpó a los fans de Lady Gaga de parte de los insultos que recibió.

“Leyeron una entrevista en donde asumieron que yo estaba hablando de ella y todos lo odiaron”, dijo Sheeran con palabras altisonantes y aclaró que en la entrevista no se refirió a Lady Gaga “para nada”.

El cantante pelirrojo de 26 años es uno de los más exitosos de música pop y además ha colaborado con Justin Bieber, One Direction y Taylor Swift, entre otros.

En 2011 cuando apenas tenía 20 años de edad Sheeran lanzó su primer álbum Sumar (+) que vendió un millón de copias.

Sheeran había tomado un descanso de un año en 2016 en las redes sociales para lanzar su nuevo álbum que incluye 16 éxitos musicales que se han ubicado todos en las listas de popularidad del Reino Unido.

La cuenta de Twitter de la estrella del pop, con 19 millones de seguidores aún está abierta, pero solo muestra actualizaciones automáticas que están ligadas a su cuenta de Instagram.