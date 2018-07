Dwayne “La Roca” Johnson es el actor mejor pago de la historia, según Forbes

En el 2002, hizo historia al recibir USD 5.5 millones de dólares por su papel en la película, The Scorpion King, el mayor salario pagado a un actor en su primer papel protagónico.

Ahora, 16 años después, “La Roca” continúa rompiendo récords. El actor facturó USD 124 millones desde junio del 2017 hasta junio 2018, posicionándolo en el quinto lugar entre las 100 celebridades mejor pagas de Hollywood este año, y en el actor mejor pago de la historia, según la revista Forbes.

Dicha suma es mérito de los distintos proyectos de los que participa el actor. La película “Jumanji: Welcome to the Jungle” recaudó más de USD 1,3 mil millones en la taquilla a nivel mundial.

El artista también recibe un bono por sus publicaciones en las redes sociales. Cuenta con 110 millones de seguidores en Instagram y 12.7 millones en Twitter, y utiliza ambas plataformas para promocionar sus filmes.

Skyscraper, la última película del actor, ha recaudado casi USD 70 millones a nivel mundial desde su estreno el 13 de julio.

The Rock publicó un mensaje de agradecimiento en las redes sociales: “Trabajo extremadamente duro pero jamás imaginé (ni en mis mejores sueños) que me convertiría en el actor mejor pago de la historia. No tengo un Máster en Administración de Empresas de Harvard pero mi filosofía de negocios y visión se han ido agudizando con el tiempo y a través de los fracasos”.

“Mi objetivo cuando empecé a luchar en los mercadillos ganando USD 40 por cada pelea (antes de ingresar a WWE), sigue siendo el mismo que tengo en la actualidad: poner al público primero. Tengo un sólo jefe: el mundo. Si se van contentos a sus casas, hice bien mi trabajo”, agregó el artista y recalcó que empezó con USD 7 dólares.

George Clooney, por su parte, ocupó el segundo puesto de la lista de Forbes de las 100 celebridades mejor pagas del año, detrás del Floyd Mayweather, quien se ubicó primero por haber facturado USD 275 millones tras la pelea con Conor McGregor.

El tercer lugar pertenece a Kylie Jenner con USD 900 millones.

Fuente: Infobae