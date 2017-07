“Dunkirk” encabeza las taquillas en EU y Canadá

La película de guerra Dunkirk dominó las taquillas en Estados Unidos y Canadá este fin de semana, con una recaudación estimada de 50,5 millones de dólares entre viernes y domingo, informó la Agencia AP.

La cinta dirigida por Christopher Nolan generó 11,7 millones en salas de IMAX.

La comedia Girls Trip, de Regina Hall, Queen Latifah, Tiffany Haddish y Jada Pinkett Smith superó las expectativas, quedando en segundo lugar con 30,4 millones de dólares. Las audiencias fueron 79% mujeres.

En contraste, la épica de ciencia ficción de Luc Besson Valerian and the City of a Thousand Planets, debutó con apenas 17 millones de dólares el fin de semana.