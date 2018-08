Doug Martin pierde torneo por el cual rompió con Yanet García

Doug ‘FaZe Censor’ Martin, jugador profesional de Call of Duty quien causara polémica hace unas semanas tras anunciar su separación conYanet García la presentadora del clima de Hoy, utilizó las redes sociales para anunciar su derrota en el campeonato mundial de CoD, competencia por la cual decidió prepararse seriamente y tomar la decisión de su ruptura amorosa.

Complexity, el equipo al cual pertenece Censor, logró pasar de las rondas clasificatorias al posicionarse como el segundo lugar de su grupo. Sin embargo, su buena suerte se terminó en su primera duelo de eliminación perdiendo frente a la escuadra británica de UNILAD.

I came out of retirement this year and nobody wanted to play with me. I sacrificed everything and managed to represent a great organization and get back to the pro league.

Next year I’ll achieve everything I set out for.

— Doug Censor Martin (@Censor) August 19, 2018