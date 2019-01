Disney podría invertir hasta 500 mdd en la programación original de su plataforma streaming

Disney lanzará este año su servicio de streaming, Disney Plus, y no ha escatimado en gastos para hacer frente a sus competidores. La compañía ya ha anunciado varios grandes proyectos, como la serie de Star Wars The Mandalorian, o las series de Marvel de Loki y la Bruja Escarlata, y a la espera de conocer más títulos, se sabe que Disney planea gastar alrededor de 500 millones de dólares en producciones propias este año.

Variety ha lanzado un artículo adentrándose en la creación del nuevo servicio de streaming. La publicación cita a un agente de televisión que asegura que la compañía “está gastando dinero de verdad” en sus series, y mostrando menor interés en comprar proyectos ajenos.

El analista de medios de RBC Capital Markets, Steven Cahall, estima que Disney podría invertir hasta 500 millones de dólares en la programación original en 2019. “Disney gasta más en contenido que nadie en el mundo. Tiene décadas de experiencia en hacer excelente contenido, tiene un enorme balance con poco apalancamiento y es una marca conocida en todo el mundo”, apuntó.

¿Podrá Disney rivalizar con el enorme gasto de Netflix en sus títulos originales? El gigante del entretenimiento ha asegurado que su nueva plataforma intentará no competir con Netflix en cuanto a nuevo contenido, a pesar de que ya hay varios proyectos en marcha.

El presidente y CEO de Disney, Bob Iger, ya reveló que planea que los equipos creativos de Disney, Marvel, Lucasfilm y Pixar desarrollen material original para Disney Plus. Con la fusión de Disney y Fox a punto de llegar a su fin, también se espera que Fox agregue su contenido al servicio.

Sin embargo, la plataforma no solo tendrá sus propias series. Se espera que las películas originales, como la esperada adaptación de acción real de La dama y el vagabundo, sean una parte importante del catálogo. Una fuente de la industria apuntó a Variety que Disney está abierto a realizar proyectos con un rango de presupuesto de entre 20 y 60 millones de dólares para la plataforma.

