Disney muestra a los personajes de Dumbo en los pósters oficiales de la cinta

Disney reveló los póstersoficiales de la película Dumbo, el clásico infantil en su versión live action a cargo de Tim Burton.

En las imágenes aparecen los personajes principales “Max Medici”, ”V.A. Vandevere”,” Colette Marchant” y “Holt Farrier”, interpretados por Dany DeVito, Michael Keaton, Eva Green y Colin Farrell, respectivamente. Todos aparecen caracterizados con maquillaje y vestuario típicos de las figuras circenses.

La trama infantil retoma la historia de una ex estrella de circo, quien busca trabajo después de la guerra, situación que lo conducirá hasta Dumbo, a quien cuidará y llevará al estrellato al descubrir la impresionante capacidad que el pequeño elefante tiene con sus orejas.

Dumbo “celebra las diferencias, aprecia a la familia y demuestra que la familia es apreciada y que los sueños se hacen realidad”, de acuerdo a la sinopsis oficial. Y recreará aquellas escenas tristes que marcaron la infancia de muchos.

La historia del elefante volador llegará a la pantalla grande el 29 de marzo, 60 años después de su creación y luego del éxito de las adaptaciones de clásicos de Disney como El libro de la selva, La bella y la bestia y la recién estrenada El regreso de Mary Poppins.

See the all-new character posters for Disney’s Dumbo featuring Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, and your favorite flying elephant. #Dumbo soars into theaters March 29! pic.twitter.com/bcN9g8JBSB

— Disney (@Disney) January 4, 2019