Disney le añade toque mexicano a su celebración navideña

Con la celebración “Las fiestas comienzan aquí” que alberga toques mexicanos y latinos, Disneylandia inició este fin de semana con la temporada navideña en sus centros de atracciones donde música de mariachi y bailarines de jarabe tapatío así como enormes figuras típicas de un carnaval entremezclados con los personajes de Disney como Mickey, Minie, Pato Donald y Panchito de México que se contonean en los bailes típicos mexicanos.

Los visitantes podrán disfrutar de ‘Coco Sneak Peek’ del 5 de noviembre al 7 de enero de 2018.

El nuevo Holiday Sunset Concerts frente al enorme carrusel con el rostro de Mickey ofrece la música navideña, de blues y rock de Phat Cat Swinger y el ganador del Grammy el Mariachi femenil Divas en Paradise Park.

En las áreas de comida, se ofrecen platillos elaborados por un chef mexicano como los tamales de ternera a la plancha con salsa roja picante, cordero estofado con coliflor mediterránea, pay de camote, así como de fruta y nueces.

El “Festival of Holidays”, regresa con las imágenes, sonidos y sabores de diferentes festividades culturales y ¡mucha magia Disney!. Descubre las celebraciones que inspiraron la Navidad, Hannukah, Diwali, Kwanza y en su momento el Día de Reyes.

En el llamado lugar más feliz de la Tierra también se ofrece una nueva diversión en “Cars Land” en donde los autos humanizados tienen toques con gorros navideños además de decoración a tono con el espíritu navideño.

Los visitantes podrán disfrutar el nuevo Mater’s Jingle Jamboree y Luigi´s Joy to the Whirl, junto con tradiciones festivas que regresan como ‘World of Color – Season of Light’ y el desfile “A Christmas Fantasy”.

El espectáculo nocturno “World of Color – Season of Light” celebra el espíritu acogedor y entrañable de la Navidad, iluminando Paradise Bay con un despliegue de fantasía invernal que combina temas tradicionales de las fiestas con momentos memorables de los inolvidables filmes animados de Disney y Disney-Pixar.

En anticipación del estreno del nuevo filme de Disney-Pixar “Coco”, los visitantes podrán disfrutar la experiencia “Coco Sneak Peek”, un avance de la película en el teatro Bug’s Life del 5 de noviembre de 2017 al 7 de enero de 2018, mientras las decoraciones y mercancía que se verán por todo “A bug’s land”.

“A bug’s land” también se transforma para las fiestas, con Flik y sus bichos amigos adornando su área con luces y ornamentos de gran tamaño.

Carthay Circle, en Buena Vista Street, ofrecerá una temática festiva inspirada en los años 1920 que simula a Los Ángeles que Walt Disney conoció cuando se mudó a California. Un impresionante árbol de más de 15 metros con adornos tradicionales de la época, al igual que los edificios a su alrededor.

En Disneyland Park “Sleeping Beauty’s Winter Castle” es uno de los lugares favoritos de los visitantes con sus carámbanos destellantes y más de 50 mil luces LED.

Por la noche, los fuegos artificiales de “Believe … in Holiday Magic” y su mágica nevada final cautivan a los visitantes, creando recuerdos festivos inolvidables.

El desfile “A Christmas Fantasy” regresa con presentaciones diarias. Algunos de los personajes favoritos de Disney se unen a Santa Claus para repartir espíritu navideño junto a soldados de plomo, pan de jengibre, carrozas deslumbrantes y música navideña.

La atracción “it’s a small world” se transformar en “it’s a small world” Holiday celebrando a los niños y niñas de todo el mundo y las tradiciones festivas en cada uno de sus países.

La música icónica de “it’s a small world”, compuesta por los hermanos Richard y Robert Sherman, se combina con villancicos navideños clásicos como “Jingle Bells” y “Deck the Halls”. Como detalle especial para estas fiestas,

Haunted Mansion se convierte en Haunted Mansion Holiday, celebrando el choque entre la Navidad y Halloween, con Jack Skellington y sus amigos del filme “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas”.

Media docena de proyectores de láser se combinan con casi 20 proyectores de alta definición en “World of Color-Season of Light” para iluminar Paradise Bay en Disney California Adventure. Esta fantasía resplandeciente combina temas clásicos de las fiestas con momentos de películas entrañables de Disney y Disney Pixar.

