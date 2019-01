Disney lanza el segundo adelanto de ‘Dumbo’ en su versión Live-Action

Se trata del nuevo trailer de la versión con tecnología Live-Action, en donde muestran la perspectiva más alegre y corta de la cinta, en contraste con el primer trailer en donde mostraron el momento en el que el pequeño Dumbo es separado de su madre.

El remake en Live-Action de ‘Dumbo’ dirigido por Tim Burton, ya está listo y sólo nos encontramos en la espera de que llegue el 19 de marzo de 2019 para que podamos revivir esta triste pero motivadora historia que forma parte de la lista de clàsicos de Disney y que muy seguramente marcó la infancia de más de un milleniall.

In 2019, get ready to soar. #Dumbo #NewYearsEve pic.twitter.com/UnppZ19cln

— Dumbo (@Dumbo) December 31, 2018