Director de John Wick 3 revela que las hermanas Wachowski trabajan en nueva entrega de Matrix

Cada cierto tiempo, con irregular cadencia, el rumor sobre el posible regreso de la saga Matrix en forma de secuela, precuela o reboot, aparece casi de la nada para que el fantasma de una de las sagas más populares de la historia de la ciencia ficción sobrevuele estos tiempos de universos cinemáticos prácticamente infinitos.

Ahora es Chad Stahelski, el director de John Wick 3 que ya trabajó en la trilogía de Matrix como responsable de los especialistas en las escenas de acción, ha revelado en declaraciones a Yahoo UK que las hermanas Wachowski trabajan en material de la franquicia, que ha cumplido 20 años este 2019. Un proyecto al que no se ha referido como cuarta película, sino como expansión de la saga.

“Estoy superfeliz de que las Wachowski estén no solo trabajando en Matrix sino expandiendo todo lo que amábamos”, afirmó Stahelski para después asegurar que si este nuevo proyecto “si está cerca del nivel de lo que ya han hecho, no necesitaría más que una llamada” de ellas para meterse de lleno en el proyecto.

Interrogado sobre si las dos Wachowski estaban dirigiendo la nueva película de Matrix, el cineasta fue más cauto: “No estoy seguro del todo. No estoy seguro de si Lana está en ello”.

“Pero están involucradas y si quisieran ayuda, yo descartaría cualquier otra cosa que estuviera haciendo para ayudarles”, sentenció el director que precisamente conoció a Keanu Reeves en el set de Matrix, cuando ejerció como doble de Keanu Reeves para Lilly y Lana Wachowski.

En marzo de 2017, The Hollywood Reporter informó que Warner Bros preparaba un reinicio de Matrix sin las Wachowski y con Michael B. Jordan como protagonista de una historia que no sería continuación directa de la trilogía original. La presencia de las creadoras originales en esta suerte de resurrección de la saga, sería sin duda un aliciente más para el regreso de The Matrix.

Fuente: Sin Embargo