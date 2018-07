Director de El Conjuro y Saw llevará a La Llorona a la pantalla grande

James Wan, director de taquilleros filmes como El Conjuro, Saw y Aquaman, fungirá ahora de productor para la película para Hollywood The Course of La Llorona, basada en la famosa leyenda mexicana, informó el portal Deadline.

El productor y director, famoso por sus largometrajes de terror, trabajará de la mano de Michael Chaves, quien dirigirá el filme.

“Estábamos jodidamente asustados con La Llorona”, dijo Raymond Cruz, quien actuará en la película, “y queríamos compartir eso con ustedes”.

Escrita por Mikki Daughtry y Tobias Iaconis, el filme replantea el personaje de La Llorona, quien entra en la vida una mujer viuda, trabajadora social y con hijos.

En el reparto estarán Linda Cardellini, Raymond Cruz y Patricia Velasquez. La trama de la historia se desarrollará en la ciudad de Los Ángeles, California.

The Course of La Llorona tiene como fecha prevista de estreno el 19 de abril de 2019.

Para los mexicanos, la leyenda de La Llorona ha cautivado a diversas generaciones con la historia de una mujer que, desde tiempos de la Conquista, gritaba por la noches “Ay, mis hiiiiijos”, quienes habían sido víctimas en las batallas de los españoles.

Con el paso de los años, la narración ha sufrido cambios y una versión muy aceptada es que la mujer mató a sus hijos y como castigo los busca por las noches en calles desoladas.

Fuente: http://www.hoylosangeles.com/