Difunden primera imagen del nuevo traje de “The Flash”

El actor Grant Gustin sigue interpretando a Barry Allen y su alter ego, el superhéroe de Central City, The Flash, en el universo televisivo de DC. Tras el épico final en la anterior entrega, donde quedaba envuelto y retenido por ‘La Fuerza de la Velocidad’ Llega a su cuarta temporada. En los nuevos episodios el corredor escarlata lucirá un nuevo traje del que ya hay una imagen publicada.

Un periodista argentino fue quien la publicó en su cuenta de Instagram, tal como recoge el medio CBR. Por su parte, el artista Andy Poon, responsable del diseño se refirió a ella como “The Flash 3.0” confirmando así la autenticidad de la imagen.

¡Estamos en STAR Labs! En nuestras stories te mostramos todo el recorrido. #TheFlash #LaCosaWarner Una publicación compartida por La Cosa Cine (@lacosacine) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 12:59 PDT

A buen recaudo en lo que parece una cámara, la fotografía muestra el traje que devolverá todo su esplendor al velocista y que presenta varios cambios principalmente en los detalles. El símbolo del pecho aún no está incrustado, la parte superior tiene dos franjas divisorias con un mayor revestimiento de cuero. Los adornos que complementan el disfraz, como el cinturón o los accesorios de los guantes y botas son de un tono más dorado mientras que las aletas que lleva la máscara son más pequeñas.

Andrew Kreisberg, productor ejecutivo de la serie mencionó que “tendemos a pensar en The Flash como un atleta, como un corredor”. “En las anteriores temporadas, tuvo que prepararse entrenando duro. ‘Tenía que ser aún más rápido’. Pero aquí, en esta temporada se ve superado por el villano al que se enfrenta” señaló.

La nueva temporada de The Flash, presentará al villano The Thinker. Conocido como Clifford DeVoe. Su aparición fue revelada en la tercera temporada cuando Abra Kadabra empezó a mencionar todos las némesis de Barry Allen.

Para ver todo esto y más, los fans de The Flash deberán esperar al estreno de la cuarta temporada el próximo 11 de octubre en The CW. Gustin estará acompañado de Candice Patton (The Game), Carlos Valdes (Once), Tom Cavanagh (Ed y The Following), Jesse L. Martin (Ley y Orden) y Danielle Panabaker (Shark).