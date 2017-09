Diez actores de Hollywood que se declaran aliados feministas

El actor Ben Stiller ha repudiado la injusticia machista en el mundo de la comedia. Aseguró, en más de una ocasión, que se trata de una categoría que no deja paso al sector femenino. “Los hombres quieren ver a las mujeres sólo de una determinada manera. Es algo subconsciente, de lo que ellos no se dan cuenta, y que tiene que ver con su punto de vista sobre la feminidad. Con suerte, esto acabará cambiando”, declaró, según un artículo de El País.

En 2013, Mark Ruffalo escribió un alegato sobre la confianza en la mujer y el derecho al aborto. “Mi madre se vio obligada a someterse a un aborto ilegal cuando era muy joven. Aquello le costó 600 dólares. La dejó traumatizada. Fue vergonzoso, sórdido y degradante. Cuando ella me contó esa historia, yo me quedé aterrado ante la ignominia de una sociedad capaz de obligar a una mujer a hacer eso. Ellas saben qué decisiones tomar sobre sus vidas y sobre sus cuerpos.”, dijo el actor de 49 años y padre de dos hijas.



Ashton Kutcher suele hacer hincapié en la importancia de la educación sexual. “En las escuelas sólo les enseñan las consecuencias de quedar embarazadas, y cómo evitar eso, pero nunca les dicen nada acerca del lado placentero del sexo. Así se crea un estado de cosas en el que las mujeres no se consideran al mando de su propia sexualidad, ni de la manera en la que la viven. Por eso, desde el punto de vista del entretenimiento, una película cuya protagonista femenina se ve a sí misma como sexualmente empoderada es algo muy poderoso”, señaló en 2011.



En 2010, Matt Damon aseguró que con tres hijas y una cuarta en camino, su mayor preocupación se centraba en su educación: “Si tuviera una lista de objetivos vitales, en primer lugar estaría educar a mis hijas para que sean mujeres fuertes”.



El actor Patrick Stewart, conocido por interpretar al profesor X en la saga de X-Men, conmovió al público en una charla de Amnistía Internacional en 2009 sobre el maltrato a la mujer: habló de su experiencia personal, ya que creció en un hogar marcado por las golpizas que el padre le propinaba a su madre. Es impulsor de Refuge, una ONG que ayuda a mujeres maltratadas en Reino Unido. “Hago lo que hago en nombre de mi madre, porque no pude ayudarla cuando era pequeño. La violencia nunca debe ser una opción”, dijo.

Joseph Gordon-Levitt se declaró abiertamente feminista en el show de Ellen: allí contó que su madre lo había educado para ser así. “Ella siempre nos decía a mi hermano y a mí que nuestra cultura suele retratar a las mujeres como si fueran objetos. Si no te tomas el tiempo necesario para pensar en ello, todas estas imágenes se filtran en el cerebro y se convierte en la forma en que percibes la realidad”. Luego se grabó en un video donde expresaba su punto de vista: “Según algunos, el feminismo tuvo sentido en el pasado, pero ahora ya no lo tiene porque los hombres y las mujeres son iguales en todo. Yo no soy ningún experto, pero creo que los hechos indican más bien lo contrario”.

Ryan Gosling habló del machismo tras una pelea con la Asociación Cinematográfica de EEUU que calificó a la película Blue Valentine para mayores de 18 años debido a una escena de sexo. Para el actor, la decisión de la entidad fue “producto de esta sociedad patriarcal que quiere mantener su dominio sobre cómo aparecen las mujeres en la pantalla”. “Querer controlar la forma en la que una mujer expone su sexualidad es misoginia”, sentenció el actor, quien no dudó en señalar que la asociación nunca se preocupó por “películas en las cuales las mujeres aparecen en situaciones violentas o de tortura sexual”.

En 2001, el actor Daniel Craig conmemoró el Día Internacional de la Mujer con un video donde aparecía vestido de mujer y mirando a cámara, con la voz en off de Judi Dench. “Las mujeres son responsables de dos tercios de los trabajos realizados en todo el mundo, y sin embargo ganan solo el 10% de los ingresos totales y solo el 1% de las propiedades… Así que, ¿estamos iguales? Hasta que la respuesta no sea sí, no podemos dejar de preguntarlo”.

En una entrevista con el diario británico DailyMail en febrero de 2011, Jon Hamm habló acerca del progreso en cuanto a los roles tradicionales de género. “El hecho de que una mujer trabajadora fuera un individuo de segunda clase era visto como una ley de vida durante los años 60, porque era una sociedad dominada por los hombres. Las esposas que trabajan era la cosa más rara del mundo, ya que su lugar estaba en el hogar y en la crianza de los niños. Eso era ‘normal’ en aquella época. La gente mira con nostalgia aquella época, pero en realidad la vida era muy difícil si no eras un hombre blanco, rico y poderoso”.



En marzo de 2013, en una campaña de la ONU para Combatir la Violencia de Género, Antonio Banderas defendió los derechos de las mujeres. “Dos millones de mujeres y niñas son traficadas cada año para la prostitución, los trabajos forzados, la esclavitud o la servidumbre… Estas mujeres son nuestras hermanas y nuestras hijas, nuestras abuelas y nuestras madres. Esto es inaceptable. Y tiene que parar ahora”.

