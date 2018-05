Diego Luna votará por AMLO

Las elecciones presidenciales se acercan y Diego Luna es un actor comprometido con los temas del país. Por eso no ha dudado en meter la problemática actual dentro de la obra en la que participa, “Privacidad”.

Después de ver el segundo debate, el actor comentó en la entrevista que le hizo Jorge Poza que iba a votar “por el menos peor”, porque no hay nadie que lo represente, ni que su ideología “me parezca interesante, me parezca consecuente, este sistema de las alianzas ha hecho eso, pareciera que no hay convicción”. “No hay puntos de vista claros, todo es conciliable, yo veo así como los dos partidos que su ideología se relacionaba con la izquierda, pues uno está con el PAN y el otro está con el PES, entonces eso en mi cabeza es díficil de acomodar”.