Dice Mauricio Clark que desde que conoció a Dios no tiene necesidad de masturbarse

A días de informar que está saliendo con una mujer, Mauricio Clark concedió una entrevista a El Burro Van Rankin para el programa Hoy, donde comenzó aclarando que él jamás dijo que se curó de la homosexualidad, informó SDPnoticias.

“Yo lo que comenté fue… la homosexualidad es parte de mi pasado”, dijo a su vez que pidió no poner etiquetas porque “todos somos seres humanos y todos merecemos los mismos derechos; todos merecemos ser amados y ser respetados”.

Confesó que no era feliz siendo homosexual y que sufría mucho.

“Yo jamás dije que me curé, retó a la comunidad gay a que me lo compruebe, yo hablé de sanación”, indicó.

Van Rankin no perdió la oportunidad de preguntarle al ahora conferencista si desea tener hijos así como si ha tenido sexo, a lo que Clark respondió que sí quiere ser padre aunque ni siquiera -hasta el día de hoy- se ha masturbado…

“Con nadie, uno de mis sueños es ser padre…”, dijo y agregó: “Hoy no necesito ser aceptado, no estoy buscando aceptación y reconocimiento, después de que conocí a Dios y para acá hoy no tengo necesidad de masturbarme, hoy no tengo necesidad de tener relaciones sexuales, hoy no tengo necesidad de ver pornografía, hoy no tengo necesidad de consumir cocaína, hoy duermo en paz a pesar de los ataques y amenazas de muerte de algunos sectores de la LGBT”.